Kaynarca Belediyesi araç filosunu genişletiyor

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SAKARYA (AA) - Kaynarca Belediyesince alınan iş makinesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edildi.



Belediye Başkanı Murat Kefli, AA muhabirine, belediyenin araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini, yeni aldıkları 2022 model iş makinesini araç parkına dahil ettiklerini bildirdi.

Aracın ilçede devam eden alt ve üstyapı çalışmalarına büyük destek sağlayacağını belirten Kefli, "45 mahallemize hizmet verecek, gücümüze güç katan yeni iş makinemizin kazasız belasız hayırlı hizmetlerde kullanılmasını temenni ediyorum. Kaynarca'mıza hayırlı olsun." dedi.



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