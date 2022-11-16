Taraklı'da iki evde ruhsatsız av tüfekleri ve kurusıkı tabanca ele geçirildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde polis ekiplerince iki eve yapılan operasyonda, 2 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Taraklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde Y.A. ve D.Ç'nin evlerine operasyon düzenledi.

İkametlerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 76 fişek ile kurusıkı tabanca ve 18 mermi ele geçirildi.

Silahların kendilerine ait olduğunu öne süren İ.Ç, Y.A. ve D.Ç, ekiplerce karakola götürüldü.



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