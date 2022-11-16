SUBÜ'lü öğrenciler Türk mutfağına ait çorbaları pişirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi öğrencileri, çeşitli dönemlerde Türk mutfağına ait 16 farklı çorba pişirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Turizm Fakültesi lisans ve lisansüstü öğrencileri, Türk Mutfak Kültürü Araştırmaları dersi kapsamında hazırladıkları projeyle tarih boyunca Türk mutfağındaki çorbaları araştırdı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan 16 farklı çorba, SUBÜ üst yönetimi ve akademisyenleri ile Sapanca ilçe protokolünün beğenisine sunuldu. Orta Asya, Selçuklu ve Cumhuriyet dönemi Türk mutfağına ait çorbalar, beğeni topladı.



Ders sorumlusu Doç. Dr. Serkan Şengül, Türk mutfağının tarihsel derinliğini ve çeşitliliğini ortaya koymaya çalıştıklarını, bu araştırmaların mutfak kültürünün devamlılığını sağlamak açısından oldukça önemli olduğunu aktardı.

Etkinlikte, Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Türkay ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevki Ulema ve öğrenciler yer aldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.