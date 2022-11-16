Sakarya Valisi Kaldırım'dan SATSO'ya "hayırlı olsun" ziyareti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'na (SATSO) "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda seçimlerinin ardından güven tazeleyen SATSO Başkanı Akgün Altuğ ve yeni seçilen SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan'a başarılar dileyen Vali Kaldırım, SATSO'nın büyük camia olduğunu, kent için sorumluluk alan, gelişime odaklanmış bir kurum görevini yerine getirdiğini belirtti.

Artık ülkelerden ziyade şehirlerin global ölçekte rekabet ettiğini aktaran Vali Kaldırım, "SATSO, günümüzde Sakarya için düşünen, ilimizdeki işletmelerin yükselmesi için çalışan, aynı zamanda da ilimizin her türlü konusuna destek veren değerli bir paydaşımızdır." ifadelerini kullandı.

Altuğ da ziyaretinden dolayı Vali Kaldırım'a teşekkür ederek, oda olarak üye sayısı, üyelerin beklentisi ve şehrin ileriye gitmesi adına ciddi sorumluluğa sahip olduklarını kaydetti.

Valilikle birlikte birçok değerli çalışmayı hayata geçirdiklerini aktaran Altuğ, bundan sonraki süreçte de şehrin ve üyelerin gelişimi için kurumsal iş birliklerine devam edeceklerini bildirdi.

Vali Kaldırım'a teşekkürlerini ileten Ercan ise daha da gençleşen SATSO meclisiyle şehre ve üyelere hizmet etmeyi ümit ettiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.