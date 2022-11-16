Sakarya'da prematüreye dikkati çekmek için etkinlik düzenlendi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) düzenlenen etkinliğe, Başhekim Doç. Dr. Fikret Halis, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, doktorlar, hemşireler, hastane yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Ebeveynlerin prematüre konusunda bilgilendirildiği etkinlikte, müzik dinletisi sunuldu, ikramlar verildi.

SEAH Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Caner, yaptığı açıklamada, Türkiye'de her yıl dünyaya gelen yaklaşık 1 milyon bebeğin yüzde 10'unun prematüre doğduğuna dikkati çekti.



Bu bebeklerin anne karnında büyüme ve gelişimlerini henüz tamamlamadan dünyaya geldikleri için pek çok sorunla karşı karşıya kaldığına işaret eden Caner, "Erken doğan bebeklerin uzmanlaşmış ekiplerce çok özel koşullarda bakılması, bebeğin o an ve gelecekteki sağlığı için çok önemlidir. Taburcu olduktan sonra takip edilebilmesi, toplumda farkındalık oluşturulması ve topluma sağlıklı bireyler kazandırılması adına önemli adımdır." dedi.



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