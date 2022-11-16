Sakarya'dan kısa kısa

Daha önce öğrenmediğiniz için üzüleceğiniz 10 bilgi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanlığına seçilen Mustafa Genç'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Yüce, STB'nin kentin tarımsal alanda en önemli temsilcilerinden biri olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal alanda projeler geliştirdiklerini belirten Yüce, "İnşallah gelecekte de gerçekleştirdiğimiz projelerde, Sakarya Ticaret Borsası ile olan iş birliğimiz güçlenerek devam edecektir. Bu vesileyle borsamızın yeni dönem yönetim kurulu başkanlığına seçilen Mustafa Genç ve yönetimini tebrik ediyor, yeni çalışma döneminde başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Genç de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyarette, STB Meclis Başkanı Bekir Uztürk ve AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın da yer aldı.

- Serdivan'da yeni doğanlara "Hoş Geldin Bebek" hediyesi

Serdivan Belediyesinin "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında hazırlanan hediye paketi, yeni bebek sahibi olan her aileye ulaştırılıyor.

Hediye paketlerinin içinde bebek hijyen ürünlerinin yanı sıra fotoğraf albümü ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın da yeni doğan bebeğe ve ailesine hitap eden mektubu yer alıyor.

İlçede 2022 yılının 10 ayında 1295 "Hoş Geldin Bebek" paketi dağıtımı gerçekleştirildi.

- Akyazı TSO yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası 2022-2026 döneminin ilk meclis toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Bayraktar, Meclis Başkanı Muzaffer Başer, yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.

Bayraktar'ın açılış konuşmasının ardından yeni yapılacak kurum binasını görüşüldü. Toplantıda Genel Sekreter Harun Bayrak tarafından kurum binasının proje sunumu yapıldı.

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