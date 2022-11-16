Sakarya'da iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Caddesi yönünde seyreden Eren İ. yönetimindeki 54 LN 408 plakalı otomobil, Sevgi U. idaresindeki 81 BY 197 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Sevgi U. ile yanındaki Yeşim T, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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