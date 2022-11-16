Sakarya Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'da yarın için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgarın kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bu nedenle ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.