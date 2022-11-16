SUBÜ'de bölümler arası voleybol turnuvası düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bölümleri arasında voleybol turnuvası yapıldı.

Akyazı Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Alaylı, Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun ile öğrenciler katıldı.

Heyecanlı maçlara sahne olan turnuva sonunda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü birinci, Hemşirelik Bölümü ikinci, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

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