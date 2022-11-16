Sakarya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak'ta V.İ. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi, V.İ'ye silahla ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayaklarından yaralandığı öğrenilen V.İ, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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