SAÜ'de Karabağ Zaferi'nin 2. yıl dönümü kutlandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu tarafından Karabağ Zaferi'nin 2. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinliğin açılışında konuşan SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu günün öneminden bahsederek yapılan anlamlı etkinliklerin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

SAÜ Azerbayan Kültür ve Dayanışma Topluluğu Başkanı Sahib Hasimov da birlik, beraberlik ve kardeşliğin tüm dünyaya örnek olmasını dileyerek katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlikte öğrencilerin hazırladıkları Azerbaycan'ın yöresel dansları edildi, şiirleri ve şarkıları seslendirildi.

SAÜ'de eğitim alan Cesurxan Hüseyinli isimli öğrencinin 27 gün süren Azerbaycan Ana Vatan Muharebesinde ülkelerinin işgalden kurtarılması için eğitimini yarıda bırakarak cepheye gitmesi de konuşuldu.

Etkinlik, SAÜ Azerbayan Kültür ve Dayanışma Topluluğu Akademik Başkanı Ensar Kıvrak'ın kapanış konuşması ve anı fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.





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