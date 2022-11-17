SAÜ Rektörü Hamza Al'dan SGB'ye ziyaret

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Öztunç, Sakarya Gazeteciler Birliğini (SGB) ziyaret etti.

SGB Başkanı Müjdat Çetin ve birlik üyeleri tarafından karşılanan Rektör Al, yapılan çalışmaları ve hedeflerini anlattı.

SAÜ'nün kapılarının tüm Sakaryalılara açık olduğunu belirten Al, "Şehir ile bütünleşip, şehrimize de üniversite olarak katkı sunmak istiyoruz. Böylesine güzel bir kampüste öğrenim görmek ayrıcalık. Biz bu güzelliğe öğretimdeki kaliteyi de katarak, üniversitemizi araştırmacı bir üniversite olarak şu anda Türkiye'de bulunduğu 26. sıradan önce ilk 20'ye sonrasında ilk 15 arasına çıkarmanın uğraşını vereceğiz. Bu hedefimiz için de gerekli birimleri oluşturduk." diye konuştu.

Sanayi ile iş birliği içinde öğrenimde yeni bir dönem açarak öğrencilerin çok daha iyi yetişmesinin sağlanması için de gerekli görüşmelerin ardından projelerini hazırladıklarını ifade eden Al, aynı kampüs içindeki Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile uyum içinde, öğrenciler arasında ayrım yapmadan birlikte kaliteyi daha fazla yükseltebilme adına çalıştıklarını aktardı.

Çetin de İletişim Fakültesi öğrencilerinin Sakarya'daki tüm basın kuruluşları tarafından değerlendirildiğini, üniversitelerin kente katkı sağladığını anlatarak, kendilerini ziyaret eden Rektör Al'a teşekkür etti.





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