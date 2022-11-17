Akyazı'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpıp takla atarak devrildiği ve sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Altındere Mahallesi'nde Adem A. idaresindeki 54 RA 514 plakalı otomobil, kaldırıma çarpıp takla atarak devrildi.
Ters dönen otomobilde sürücü yaralandı. ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.