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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da çıkan silahlı kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

AA

Sakarya'da çıkan silahlı kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak'ta dün çıkan tartışmada V.İ'nin yaralanmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonrası gözaltına alınan S.İ. ve L.H.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dün, Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak'ta çıkan kavgada V.İ. silahla ayaklarından yaralanmıştı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.​​​ ​​​​


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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