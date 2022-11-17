Sakarya'da çıkan silahlı kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak'ta dün çıkan tartışmada V.İ'nin yaralanmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.



Yapılan çalışma sonrası gözaltına alınan S.İ. ve L.H.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dün, Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak'ta çıkan kavgada V.İ. silahla ayaklarından yaralanmıştı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.​​​ ​​​​





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