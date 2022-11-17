Sakarya'da kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da kaçak tütün ürünleri ile ruhsatsız silahların ele geçirildiği kaçakçılık operasyonlarında 39 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7-16 Kasım tarihlerinde operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda 39 şüpheli yakalandı.

Zanlıların araçlarında, iş yerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 286 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 15 bin litre kaçak akaryakıt ürünü, 393 paket sigara sarma kağıdı, 150 kaçak bandrol, 90 kilogram gümrük kaçağı tütün ve nargile tütünü, 35 puro, 26 gümrük kaçağı cep telefonu,10 gümrük kaçağı elektronik sigara, 6 hard disk ve IMEI klonlayan box cihazı, 4 elektrikli sigara sarma makinesi, 3 bin 400 farklı çaplarda tabanca fişeği, 47 tabanca parçası, 34 ruhsatsız av tüfeği, 27 kilogram havai fişek, 10 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 sahte altın ve kopya amaçlı elektronik düzenek (kulak içi kulaklık, düğme kamera, wifi cihazı, mikro mikrofon, sim kart) ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.





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