Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı vatandaşlarla buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı ve beraberindeki heyet, Devlet Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Balcı, Ferizli Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Demirbaş ve diğer kurumların müdürlerinin katıldığı toplantıda, vatandaşların şikayetlerini dinlendi.

Kaymakam Balcı, burada yaptığı konuşmada, mahalle sakinlerinin gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirterek, toplantıya katıldıkları için vatandaşlara teşekkür etti.

Vatandaşların taleplerini aldıklarını ifade eden Balcı, "Vatandaşların taleplerini aldık ve ilgili kurumlara iletip, yapılması için de takipçisi olacağız." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.