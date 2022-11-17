Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı vatandaşlarla buluştu

SAKARYA (AA) - Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı ve beraberindeki heyet, Devlet Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Balcı, Ferizli Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Demirbaş ve diğer kurumların müdürlerinin katıldığı toplantıda, vatandaşların şikayetlerini dinlendi.
Kaymakam Balcı, burada yaptığı konuşmada, mahalle sakinlerinin gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirterek, toplantıya katıldıkları için vatandaşlara teşekkür etti.
Vatandaşların taleplerini aldıklarını ifade eden Balcı, "Vatandaşların taleplerini aldık ve ilgili kurumlara iletip, yapılması için de takipçisi olacağız." dedi.