Taraklı'da ulaşıma yapılan yatırımlar sürüyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde asfalt ve kilitli parke çalışmaları sürüyor.

Taraklı Belediyesince, ilçe merkezi, Karagöl Yaylası yolu, Mahdumlar, Kemaller, Uğurlu, Akçapınar, Hacıaliler, Pirler, Çamtepe, Duman, Alballar, Aksu, Esenyurt, Avdan, İç ve Dış Dedeler yolları olmak üzere 16 mahallede sıcak asfalt ve beton yol çalışması yapıldı.

Taraklı Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda sürdürülen bakım çalışmaları kapsamında, TOKİ yolunda genişletme çalışmalarının ardından taş duvar ve kilitli parke çalışmaları devam ediyor.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, yol yapım ve benzer çalışmaları göreve geldikleri ilk günden beri sürdürdüklerini belirterek, "Her gün farklı bir adreste, vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Mahallelerimizde sıcak asfalt çalışmalarımızın çoğu bitti. Bizlerden destekleriniz hiçbir zaman esirgemeyen değerli büyüğümüz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'ye çok teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz son olarak TOKİ yolunda çalışmaktadır. Bu güzergahımızda da genişletme çalışması, taş duvar yapı ve kilitli parke çalışmalarımız devam ediyor. Verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.





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