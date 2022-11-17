Karasu'da hurda yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde hurda yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Karasu-Adapazarı yolu Karasu girişinde S.M. idaresindeki 06 CNZ 671 plakalı hurda yüklü tır ile dönel kavşaktan Karasu'ya giriş yapmakta olan Ö.B. idaresindeki 34 EY 4036 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan G.Ç, yaralandı.

Ambulansla Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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