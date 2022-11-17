Karasu'da aronya ekimi için ilk sürüm yapıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde belediye arazisine ekilecek aronya bitkisi için ilk sürüm yapıldı.

Tepetarla Mahallesi'ndeki arazide yapılan etkinlikte Belediye Başkanı İshak Sarı, traktörle aronyanın ekileceği alanı sürdü.

Sarı, burada yaptığı açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüyle yaptıkları ortak projede ilk adımı attıklarını söyledi.

İlçede bereketli toprakların olduğunu belirten Sarı, "Çiftçimize bir ufuk açmak ve ürün çeşitliliğini arttırarak ışık olmak amacıyla farklı bir ürünü Karasu'da ekeceğiz. Bu ürün, ilçemizin çiftçilerine de öngörü oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Sarı, çiftçiye katma değeri yüksek ürünler kazandırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yutkun Cabak da belediye ile yürütecekleri ortak projede her türlü desteği vereceklerini kaydetti.





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