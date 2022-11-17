SAÜ Rektörü Al, vizelere hazırlanan öğrencilere çorba ikram etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, vize haftası ders çalışan öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, merkez kütüphaneye gelen Al ve rektör yardımcısı Prof. Dr. Emrah Doğan, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrencilere çorba servisinde bulunan Prof. Dr. Al, sınavlarında başarılar diledi.

Al, vize haftası boyunca öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla sıcak çorba servisinin devam edeceğini bildirdi.

- "Akciğer kanserinde sigara kullanımı en büyük risk faktörüdür"

SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesince "Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü" semineri düzenlendi.

Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda yapılan seminere, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Funda Akduran konuşmacı olarak katıldı.

Dünyada en çok görülen ikinci ölüm nedeninin kanser olduğunu belirten Akduran, akciğer kanserinin başlangıçta belirgin belirtilerinin olmaması nedeniyle yayıldığını kaydetti.

Akciğer kanserine neden olan en büyük etmenin sigara kullanımı olduğuna değinen Akduran, sigara ve tütün kullanımının artması, hava kirliliğinin yüksek olması, farkındalık ve tarama eksikliği, erken evrede belirti olmaması gibi faktörlerin de akciğer kanserinin artış sebeplerinden olduğunu ifade etti.

Tanı ve tedavi aşamasında sigaranın bırakılmasının akciğer kanserine bağlı yaşam süresini uzattığına işaret eden Akduran, sigara dumanında bulunan bazı maddelerin kemoterapi tedavisinde etkinliği azalttığını sözlerine ekledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.