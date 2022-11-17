Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle kullanılmayan köy okullarının Köy Yaşam Merkezine dönüştürülmesi kapsamında Serdivan ilçesinde hizmette olan 5 Köy Yaşam Merkezine iki yeni merkez daha eklendi.

Serdivan'da daha önce açılan Uzunköy, Meşeli, Beşevler, Dağyoncalı ve Yazlık Necmiye Gürbüz Köy Yaşam Merkezlerinde faaliyetler devam ederken, Çubuklu ve Kuruçeşme Köy Yaşam Merkezlerinde de yapım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere, Sakarya Valiliğinin himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ihalesi yapılan Çubuklu ve Kuruçeşme Köy Yaşam Merkezlerindeki yapım ve onarım çalışmalarını Şube Müdürü Murat Arslan ile yerinde inceledi.

Dere, yaptığı açıklamada, bu merkezlerin yakın zamanda halkın hizmetine sunulması için çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Serdivan ilçesindeki köy yaşam merkezlerinden vatandaşların memnun olduğunu aktaran Dere, "Serdivan Maarif Ailesi olarak, atıl durumdaki köy okullarını yeniden ihya ederek halkımızın istifadesine sunan son derece faydalı bir proje olan Köy Yaşam Merkezleri projesini başlatan, uygulayan ve destekleyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.

- Pamukova Kadı Mahallesi'nde asfalt çalışması başlatıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda yürüttüğü yol yenileme çalışmalarını Pamukova Kadı Mahallesi'nde sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, daha önce ilçe merkezi, Kazımiye ve Şahmelek arasındaki 10 kilometrelik grup yolunun yenilendiği belirtildi.

16 ilçe ve şehir merkezinde planlanan program dahilinde asfalt çalışmalarının devam edeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'nin paylaştığı 'asfaltsız yol kalmayacak' hedefine ulaşmak, şehrimiz ulaşım ağlarını yenilenen yüzleriyle hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için gayretle çalışıyoruz. Pamukova Kadı mahallesinde başlattığımız çalışmaları da kısa sürede tamamlayacağız. 3 bin 500 metrelik güzergahı 4 bin ton asfaltla yenileyeceğiz. Mahalle sakinlerine ve hemşehrilerimize hayırlı olsun."

- "Çöl Kaplanı: Fahreddin Paşa" konulu panel düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Çöl Kaplanı: Fahreddin Paşa" konulu panel düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi'nin gerçekleştirdiği panele, Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu ve Yazar İsmail Bilgin konuşmacı olarak katıldı.

Programın açılışında konuşan Prof. Dr. Selvi, tarihin müspet ilimlerden olduğunu ve geçmişte yaşanan olayları ele aldığını belirterek, "Tarih bugüne ve bize ibret verirken aynı zamanda da geleceğe dair de bazı olaylar vesilesiyle nasihatte bulunur. Tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan Fahreddin Paşa'yı konu edineceğiz. Bizler bu noktada hem kadim olan tarihimize hakim olurken hem de geleceğe matuf olarak üzerimize düşen sorumlulukların bilincinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu da Fahreddin Paşa'nın tarihte Medine kahramanı olarak bilindiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Fahreddin Paşa, Mekke ve Medine'de itibar sahibi bir komutandı. Onun sayesinde isyancılar hiçbir zaman Medine'ye giremedi. Esasında Medine Müdafii lakabı da oradan gelir. Kendisi aynı zamanda büyük zorluklar çeken, hatta askerleriyle birlikte çekirge yiyerek hayatta kalmaya çalışan fedakar ve vatanperver bir komutandı. Esir olarak Mısır'a gönderildi fakat orada has bir misafir gibi saygıyla karşılandı. Bütün bu argümanları bir araya topladığınızda Fahreddin Paşa hakikaten tarihte ayrı bir yeri olan kahraman bir komutandı."

Yazar İsmail Bilgin ise Fahreddin Paşa'nın önemli zaferlere imza atan çok büyük bir komutan olduğunu vurgulayarak, "Askerimize Mehmetçik ismini ilk defa Fahreddin Paşa vermiştir. Yazdığı bir bildiride Mehmetçiğimize özellikle dikkat edilmesi, sıcak havalarda nöbetlerin düzenli yapılmasını ve 'Hangi komutanın askeri güneşten etkileniyorsa o komutandan hesap sorarım.' diyecek kadar askerini seven ve değer veren bir komutandı. Yiyecek kıtlığına karşı tavukhaneler yaptırmış, hurma, sebze ve meyve bahçeleri oluşturmuş, süt haneleri kurdurmuş, su kuyuları yaptırmıştır. Bu anlamda Fahrettin Paşa, önce kendisini değil askerlerini düşünen oldukça fedakar bir komutandı." değerlendirmesinde bulundu.

Panelin son bölümünde katılımcıların soruları cevaplanarak, çekilişle konuşmacıların kaleme aldığı ve Fahreddin Paşa'yı konu alan kitaplar hediye edildi.

Programa, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Adapazarı'nda Açelya Akkoyun sevenleriyle buluştu

Adapazarı Belediyesi Kasım ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında tiyatro ve dizi oyuncusu yazar Açelya Akkoyun'un katılımı ile söyleşi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiyi, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli izledi.

Akkoyun, buradaki söyleşisinde, araştırmanın insan hayatındaki önemini vurguladı.

Birçok yanlıştan araştırmayla dönülebileceğini belirten Akkoyun, şunları kaydetti:

"Araştırma kişisel bir yolculuktur. Araştırarak alışkanlıklarınızın dışına çıkmaya başladığınızda bedenen, ruhen rahatlayarak gerçek zenginliği yaşıyorsunuz. Siz iyileştikçe bedeniniz de iyileşecek. Size kötü gelecek hiçbir şeyi izlemeyin. Biz iyi olmaya çalışmalıyız. Birisinin kötülüğü üzerinden mutlu olmamalıyız. Bu sebeple televizyonlarda izlediğiniz programlara çok dikkat etmelisiniz. Sizi üzen şeyler ruh halinizi olumsuz etkiler buna fırsat vermeyin."

Başkan Işıksu, söyleşi sonrası Akkoyun'a teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.

Adapazarı Kültür Sanat Etkinliklerine yoğun ilgi gösterildiği için mutlu olduklarını belirten Işıksu, "Bizlere güzel anlar yaşattığı için sanatçımıza çok teşekkür ediyor, ilgi gösteren kıymetli hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Adapazarı, kültür ve sanatla güzel." ifadelerini kullandı.





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