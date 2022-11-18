SATSO yönetimi, meslek komite başkanlarıyla bir araya geldi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu, meslek komitelerinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un moderatörlüğünde düzenlenen toplantıya, SATSO bünyesindeki 34 farklı sektörden meslek komite başkanları ve temsilcileri katıldı.

Sektörel sorunlar ve planlanan projeler ile çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda, aralık ayında gerçekleştirilecek 4 yıllık iş planı çalıştayının da ön analizi yapıldı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, burada yaptığı konuşmada, meslek komitelerinin, üyelere ulaşılması, sıkıntılarını ve sorunlarının çözülmesi yolunda en önemli organ olduğunu belirtti.

Komitelerin yaptığı çalışmalar ve aldığı kararların, SATSO'nun faaliyetlerinin yol haritasını belirlediğini ifade eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Burası üyelerinden aldığı güç ile şehrin ve Doğu Marmara'nın en önemli kurumları arasındadır. Yakın zamanda hizmete açacağımız Oda Bilgi Sistemi (OBİS) ile komitelerimizin çalışmalarını takip edecek, komitelerimizin yeni çalışmaları için bu takibe göre bütçelendireceğiz. Planlanan projelere yönelik ilerlemeler de anbean kaydedilecek. Komitelerimizin çalışmalarında sadece sorunların çözümü odaklı değil, o sorunu çözmek adına yapılan uğraşları da baz alacağız. Katkı veren ve sektörleri için gönüllü olup çalışan tüm komitelerimize teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından SATSO Genel Sekreteri Şevket Kırıcı, çalışma alanları ve hayata geçirilecek projelere ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Daha sonra komite başkanları veya temsilcileri, sorunlar hakkında görüşlerini ve çözüm önerilerini katılımcılarla paylaştı.

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