"Yerden Göğe EkoBilim" proje ekibi, SUBÜ Rektörü Sarıbıyık ile bir araya geldi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (SUBÜ) de ortak olduğu TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında kabul edilen "Yerden Göğe EkoBilim" projesinin ekibi, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile bir araya geldi.

SUBÜ Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Rektör Sarıbıyık, proje ekibine bilim, teknoloji alanında öne çıkan gelişmeler ile bu doğrultuda üniversite olarak yaptıkları Ar-Ge ve proje çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Ekip, daha sonra Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAZEM), Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü ve SUBÜ Stüdyoları'nı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından hazırlanan ve BİLSEM öğretmeni Zeliyha Çelik tarafından yürütülen "Yerden Göğe EkoBilim" projesinde, katılımcı olarak seçilen ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 24 öğretmen yer alıyor.

Öğretmenlere doğayı nasıl bir laboratuvar gibi kullanabilecekleri ve doğadaki karmaşık ilişkileri bilimsel bir yaklaşımla fark ederek bunları kendi öğretim süreçlerine nasıl entegre edebileceklerine yönelik teorik ve saha eğitimleri veriliyor.

Proje ile öğretmenlerin ekoloji okuryazarlıklarını artırması, çevrelerindeki ekosistemleri disiplinler arası bir bakışla görmeleri, öğrencilere yönelik doğa eğitiminde farklı yöntem ve stratejileri kullanma becerilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırma faaliyetleri ile ekoloji okuryazarlığı alanında sürdürülebilir, çoğaltıcı bir etki oluşturması bekleniyor.

Proje ortakları arasında SUBÜ'nün yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yer alıyor.

Proje uzmanları arasında ise SUBÜ Sakarya Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAKUM) Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Alper Cantimer de bulunuyor.





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