Karasu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi'nde Adapazarı istikametinden gelen Ş.E. idaresindeki 54 PA 654 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.S. idaresindeki 34 BUR 32 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan P.Z. ile otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu araçtan çıkarılan H.K. ambulansla Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​





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