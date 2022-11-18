Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un konuğu Köyceğiz Belediyespor

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Köyceğiz Belediyespor ile karşılaşacak.



Karşılaşma, Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak.

Sporseverler, mücadeleyi ücretsiz takip edebilecek.



Ligin ilk 8 haftasında 7 galibiyet elde eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.



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