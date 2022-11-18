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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'dan kısa kısa

AA

Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi kasım ayı kültür sanat etkinlikleri tiyatro gösterimi ile devam edecek.

Adapazarı Kültür Merekezi'nde 19 Kasım Cumartesi günü Peripeti Yapım tarafından sahnelenecek "80 Günde Devri Alem" çocuk oyunu 13.00 ve 15.00 saatleri olmak üzere 2 seansta miniklerle buluşacak.

Katılımların biletli olduğu çocuk oyununa online bilet almak isteyenler www.sakarya.bel.tr adresinden ya da Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından ulaşabilecek.

- Tekstil atıklarına değerlendirilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 19-27 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda çeşitli proje ve faaliyetlerle dikkati çekecek.

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl tekstil atıklarının konu alındığı Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda, "Giysileri Yeniden Kullan, Doğayı Yenile" temasıyla atıkların azaltılmasına yönelik proje ve çalışmalar planlanıyor.

Hafta boyunca devam edecek etkinliklerde, belediyenin projeleri arasında bulunan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz faydalanabildiği Sosyal Mağaza'nın önemi vurgulanacak.

Etkinliklerin bir diğer ayağı olan Karasu ve Arifiye SAMEK ile Adapazarı Halk Eğitim dikiş-nakış derslerinde tekstil ürünleri Sosyal Mağaza için yeniden değerlendirilecek.

Bir grup ortaokul öğrencilerinin birer ürün bırakmak üzere 2 gün boyunca sosyal mağazaya davet edileceği faaliyetler, belediye ve SASKİ çalışanlarının kendi istekleri doğrultusunda evlerinde kullanmadıkları giysiler toplanarak sosyal mağazaya verilmesi ile devam edecek.

Tekstil atıklarının ekolojik dengeye olan etkilerinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tekstil atıklarının çevresel etkilerini, özellikle su kirliliği ve sera gazı emisyonları oldukça arttırmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak, ideal atık yönetim hiyerarşisine göre piramidin en üstünde yer alan atıkların oluşmasını engellemek ve atıkların yeniden kullanılmasını sağlamak önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda atıkların oluşmasını engelleyerek doğal kaynaklarımızı korumak ve enerji tasarrufu sağlamak nihai hedeflerimiz arasındadır. Sınırlı miktarda sahip olduğumuz doğal kaynaklarımızı gelecek nesiller için sürdürülebilir kılmak adına birçok alanda sürdürdüğümüz sıfır atık projeleri devam edecektir."

- İnfaz kurumunda anneleri yanında büyüyen çocuklar SGM'de ağırlandı

Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle infaz kurumunda anneleri yanında kalan çocuklar, Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) gün boyunca gönüllerince eğlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde 20 farklı branşta gerçekleştirilen eğitimler devam ediyor.

Eğitimlerin yanı sıra misafir öğrenci etkinliklerinin yapıldığı Adapazarı SGM'de her yıl 20 Kasım'da kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Ferizli L Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda ceza ve güvenlik tedbirlerince infazda olan annelerin yanında kalan çocukları ağırlandı.

Mutfak atölyesine giren çocuklar öğretmenleriyle birlikte kek ve cips yaptı.

Müzik sınıfındaki farklı müzik aletlerinin çocuklara uygulamalı olarak tanıtıldığı etkinlikte, çocuklar görsel tasarım sınıfında kendilerine bileklik yaptı, yaratıcı drama atölyesinde ise müziğin ritmiyle gönüllerince eğlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Uçak Kafe'yi gezen çocuklar Millet Bahçesi içindeki Ters Evi de inceleme fırsatı buldu.

Daha sonra hediye takdim edilen çocuklar uğurlandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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