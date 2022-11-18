Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencilerinin hazırladığı 53 proje, TÜBİTAK'ın "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" ve "2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında kabul edildi.



Teknoloji Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Ziraat Fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği proje programlarında lisans ve ön lisans düzeyinden 52 proje 2209-A, lisans düzeyinden 1 proje ise 2209-B olarak destek kazandı.



Bu projeler ile Ar-Ge kültürü kazanacak öğrencilerin mezun olduktan sonra ilgili çalışma alanlarında proje ve yenilik geliştirme yönlerinin güçlenmesi hedefleniyor.

- 2. Ulusal Sait Faik Abasıyanık hikaye yarışmasına başvurular başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen 2. Ulusal Sait Faik Hikâye Yarışması için başvurular başladı.



1906 yılında Adapazarı'nda dünyaya gelen, öykücülüğü ile Türk Edebiyatında önemli bir yer edinen Sait Faik Abasıyanık'ın anısını yaşatmak, hikaye alanında yapılan çalışmaları desteklemek ve Sait Faik'i genç kuşaklara tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya, 15 yaş üzerinde herkes katılabilecek.



Yarışmaya katılamak için herhangi bir şehir veya bölge sınırlaması olmazken, aynı zamanda yurt dışından da yarışmaya katılım mümkün olacak.



Bunun yanı sıra yarışmaya düzenleme kurulu üyeleri, seçici kurul üyeleri ve üyelerin yakınları katılamayacak.

Konusu "Ağaçlar" olarak belirlenen yarışmanın başvuru koşullarına www.sakarya.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.



Son başvurunun 31 Mart 2023 tarihine kadar devam edeceği yarışmada, 1 Nisan-7 Mayıs 2023 tarihinde seçici kurul değerlendirmesi yapılacak, 8 Mayıs’ta sonuçların açıklanması ile 11 Mayıs 2023'te yarışmanın ödül töreni gerçekleştirilecek.



Yarışmanın düzenleme kurulunda Prof. Dr. Mustafa İsen, Doç. Dr. Furkan Beşel ve Sakarya İl Kültür Turizm Müdürlüğünden Süleyman Acar, seçici kurulda ise Sinan Çileli, Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu, Doç. Dr. Gülsemin Hazer, yazarlar Ali Ural ve Ercan Yılmaz yer alacak.

Yarışmada birincilik ödülü 8 bin, ikincilik ödülü 5 bin, üçüncülük ödülü 3 bin ve 3 adet mansiyon ödülü ise 2 bin lira olarak belirlendi.



- Doç. Dr. Gamze Güney Eskiler, GEBİP ödülüne layık görüldü

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gamze Güney Eskiler, Sağlık Bilimleri alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından bilim insanlarını teşvik, takdir ve ödüllendirme misyonu kapsamında TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne (GEBİP) layık görüldü.



2017 yılından beri Sakarya Üniversitesinin destekleri ile Tıp Fakültesi Kanser Hücre Kültürü ve Nanotıp Laboratuvarlarının kurulmasına öncülük eden Doç. Dr. Eskiler, çeşitli TUBİTAK ve diğer dış kaynaklı projelerin yanı sıra farklı üniversitelerin BAP projeleri ile desteklenen bilimsel araştırmalar kapsamında kanser tedavisine yönelik yenilikçi çalışmalar gerçekleştiriyor.



Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Eskiler, ödüle layık görülmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

TÜBA-GEBİP ödülü için sunmuş olduğu projede gerekli bilgi birikimi ve deneyime sahip olduğunu ifade eden Eskiler, gelecekteki çalışmalarında kanser hücrelerinde ilaç direncinin aşılmasına ve kişisel tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine yönelik yenilikçi ilaç formülasyonlarının, tedavi stratejilerinin ve biyobelirteçlerin araştırılmasının temel hedefleri arasında yer aldığını aktardı.



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