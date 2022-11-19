Müstakbel Damat filminin Sakarya galası ve özel gösterimi yapıldı

SAKARYA (AA) - Başrollerini İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar ve Hande Soral'ın üstlendiği "Müstakbel Damat" filminin Sakarya galası yapıldı.

Pervasız Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, çekimleri 3 yıl önce tamamlanan filmin Sakarya galası Agora AVM'de gerçekleştirildi.

Oyuncu İlker Ayrık, gala sonrası AA muhabirine, filme gösterilen ilgiden memnun kaldığını söyledi. Filmi, 6 hafta süren çekimlerinin 5 haftasının Kıbrıs'ta geçtiği için "bir Kıbrıs filmi" olarak nitelendirdiğini dile getiren Ayrık, içinde Kıbrıs türkülerinin, Kıbrıs şivesinin ve yakın Kıbrıs tarihine tatlı göndermelerin olduğu bir film yaptıklarını anlattı.

Pandemi sonrası sinema salonlarıyla sinema seyircisi arasında bir mesafenin oluştuğunu belirten Ayrık, "Bugün bu mesafenin kapandığını görmek beni çok mutlu etti. Hem sinemasever hem oyuncu hem de yapımcı olarak. Gayet sıcak karşılandık." dedi.

Film yapım sürecinin yorucu geçtiğini ve yorulmadan bir şeylerin elde edilemeyeceğini vurgulayan Ayrık, yorularak bir şeyleri kazanmaya çalıştıklarını şimdi de iyi bir film kazandıklarını ifade etti.

Kamera önünde 25 yıllık bir oyuncu geçmişi olduğunu hatırlatan Ayrık, şunları kaydetti:

"Son 5 yılda bu ikinci uzun metraj filmim. Yapımcılığını da yaptık. Özellikle çocukluğumdan beri seyrettiğim sinema filmlerine, aklımda kalan ve defalarca izlemekten bıkmadığım sinema filmlerine benziyor. Yani hem güldüren hem hüzünlendiren hem de insanı mutlu eden bir yapısı var. O Türk filmlerinde de öyle olur. Ertem Eğilmez sinemasında bir kahkaha bir gırgır şamata gider sonra film yavaşlar durur. O ailenin bir dayanışmasını görürüz, aile olmasını görürüz, zorluklara karşı göğüs germesini görürüz. Bu bizi duygulandırır, besler büyütür ve film gene tatlı bir finalle biter. Müstakbel Damat, biraz böyle bir film oldu. Film bir komedi filmi değil aslında. Komik olan iyi bir sinema filmi olduğunu düşünüyoruz. İyi bir Türk filmi diyelim. Filmimi bu şekilde anlatmak hoşuma gidiyor, bana filmimi anlatanlar da bu şekilde anlatıyor."

Sinemanın ekonomik bir yapısı olduğunu aktaran Ayrık, "Eğer ki kıymetli seyirci bu filmi seyreder ve takdir ederse serinin ikincisine devam ederiz. Olmazsa yeni projelerimiz elbette var." açıklamasında bulundu.

Ayrık, daha sonra sinema salonuna geçerek izleyicilerle bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Filmin yönetmen koltuğuna İlker Ayrık otururken, senaryosunu M. Serdar Fırat ve Serhat Sarı kaleme aldı.

"Müstakbel Damat", ani bir evlilik kararı alan Hasan ile Sema çiftinin, kız tarafına bu evliliği duyurmak için gittikleri Kıbrıs'ta yaşadıklarını anlatıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.