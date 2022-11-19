Çam Dağı'nda adeta tabloyu andıran eşsiz sonbahar güzelliği

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı, yaprakları sararan ağaçlarla hazan mevsiminin tüm güzelliklerini yansıtıyor.

Zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı'ndaki kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yaprakları, sonbaharla birlikte sarardı.

Yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına bürünen ağaçlar, Çam Dağı'na ayrı güzellik katıyor.

Çam Dağı'ndaki sonbahar güzelliği, adeta bir tabloyu andırırken, bölgedeki kıvrımlı yollardan geçenler eşsiz manzara eşliğinde yolculuk yapma imkanı buluyor.

Güz renkleriyle hayranlık uyandıran bölge, dronla da görüntülendi.

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