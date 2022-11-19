Söğütlü'de hasat mesailerini sürdüren çiftçilere ziyaret

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SAKARYA (AA) - Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün ve Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, tarlada hasat mesailerini sürdüren çiftçileri ziyaret etti.



Mısır tarlasında hasat yapan üreticilerle bir araya gelen Gün ve Özten, çiftçilere ürünlerinin bereketli olmasını diledi.

İlçenin bereketli topraklara sahip olduğunu belirten Gün, çiftçilere yönelik projelere her zaman destek vereceklerini bildirdi.

Başkan Özten de tarımda teknolojinin çok ilerlediğine işaret ederek, çiftçilerin refahını artırmaya yönelik adımları atmaya devam edeceklerini kaydetti.



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