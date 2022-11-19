Sakarya'da görme engelliler ile protokol 3 Aralık'ta "farkındalık maçı" yapacak

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da görme engellilerden oluşan takım, farkındalık etkinliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde protokolle golbol maçında karşılaşacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde Sakarya 54 Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları antrenman yaptı.

Salonda özel olarak hazırlanan alanda hazırlıklarını sürdüren takım adına konuşan Kulüp Sözcüsü Derya Sağlam, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği yapmak istediklerini söyledi.

Takımların 6 kişiden oluşacağını belirten Sağlam, sporseverleri maçı izlemeye davet etti.

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