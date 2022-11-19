Sakarya'da 10 gündür kayıp esnaf aracında ölü bulundu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da 10 gündür kendisinden haber alınamayan 43 yaşındaki Erdal Sakız, Kocaali ilçesindeki ormanlık alanda aracının içinde ölü bulundu.

Karasu ilçesine bağlı Kurudure Mahallesi'nde 10 gün önce evinden çıkan esnaf Sakız'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Arama çalışması başlatan ekipler, Kocaali'deki Çam Dağı mevkisinde Sakız'ın aracını buldu.

Araçta yapılan incelemede, Sakız'ın cesedine ulaşıldı.

Üç çocuk babası Sakız'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

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