Sakarya'da ağaca çarpan işçi servisindeki 5 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ağaca çarpan servis aracındaki 5 işçi yaralandı.

İlçedeki bir fabrikada çalışanları Ballıkaya'dan Kuzuluk'a taşıyan C.S. idaresindeki işçi servisi, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada araçtaki 13 işçiden 5'i yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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