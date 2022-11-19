CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Sakarya'da partililerle buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Sakarya'da partisinin kadın kolları üyeleriyle toplantıda bir araya geldi.

Parti binasındaki konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Nazlıaka, Sakarya'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Genel merkezde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Nazlıaka, kardeşi vefat eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve ailesine başsağlığı diledi.

CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Azize Çeroğlu ve CHP İl Başkanı Ecevit Keleş de toplantıda konuşma yaptı.

Toplantıya ilçe kadın kolları başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Nazlıaka ve beraberindeki heyet, daha sonra Serdivan ve Söğütlü ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.