Sakarya'da hemzemin geçitten skuter ile geçmeye çalışırken trenin çarptığı genç kız öldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hemzemin geçitten skuter ile geçmek isterken yolcu treninin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi.

Mithatpaşa Mahallesi Maliye Caddesi Aziz Duran Parkı mevkisindeki hemzemin geçitten elektrikli skuter ile geçmek isteyen Hacer Ölmez'e (21), yolcu treni çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ölmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.



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