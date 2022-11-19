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GÜNCELLEME - Sakarya'da 10 gündür kayıp esnaf aracında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

AA

GÜNCELLEME - Sakarya'da 10 gündür kayıp esnaf aracında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 10 gündür kendisinden haber alınamayan 43 yaşındaki Erdal Sakız, Hendek ilçesindeki ormanlık alanda aracının içinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Karasu ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi'nde 10 gün önce evinden çıkan esnaf Sakız'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Arama çalışması başlatan ekipler, Sakız'ın aracının Hendek'teki Çam Dağı mevkisinde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine ormanlık alana gelen ekipler, araçta yaptıkları kontrolde, Erdal Sakız'ı tüfekle vurulmuş halde ölü buldu.

Üç çocuk babası Sakız'ın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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