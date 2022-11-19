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SAKARYA (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 36-30 mağlup etti.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 16-13 önde tamamladı.

İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, parkeden 36-30 galip ayrıldı.

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