Sakarya'da yangın çıkan evde hasar oluştu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.

Arifağa Mahallesi'nde Hasan Topçu'ya ait 2 katlı evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kimsenin bulunmadığı evdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, evde hasara yol açtı.

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