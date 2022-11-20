Sakarya'da hastanede çıkan tartışmaya müdahale eden iki güvenlik görevlisi darbedildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da sağlık çalışanları ile hasta yakınları arasında çıkan tartışmaya müdahale eden iki güvenlik görevlisi darbedildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastanın iki oğlu ile sağlık çalışanları arasında tartışma çıkması üzerine güvenlik görevlileri çağrıldı.

Tartışmanın büyümesi nedeniyle araya girmeye çalışan güvenlik görevlisi O.A, hasta yakını tarafından darbedildi. Gerginlik, diğer güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu.

Hastanın vefat etmesiyle oğulları ile sağlık çalışanları arasında yeniden tartışma çıktı.

Astsubay olduğu öğrenilen hasta yakınını sakinleştirmeye çalışan güvenlik görevlisi R.S, ölen hastanın diğer oğlu tarafından darbedildi. Olay, diğer görevlilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Darbeden dolayı kalça kemiğinde kırık bulunduğu belirlenen R.S. ile ilk arbedede yaralanan O.A, darp raporu alarak iki kardeşten şikayetçi oldu.

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