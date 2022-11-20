Akyazı'da kavaklık alanda çıkan anız yangını söndürüldü

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SAKARYA (AA) - Akyazı'da kavaklık alanda çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyfeler Mahallesi'nde kavak ağaçlarının bulunduğu alanda anızların tutuşturulması için yakılan ateş rüzgarın etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

Yangın, ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

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