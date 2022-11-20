Sakarya'da çamur şekillendirme sanatı kursu veriliyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde çamur şekillendirme sanatı kursu veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 12 branştan biri olan, tecrübe kazanmak için ciddi emek isteyen çamur şekillendirme kursu, Sakarya'da sanata ilgi duyan herkese tecrübe katıyor.

Kurs eğitmeni Mehmet Karaca, 4 yıldır kurs verdiğini belirtti.

Teknolojiyle birlikte sanatın kolaylaştığını aktaran Karaca, "Ham maddemiz çamur, 5 toprağın karışımından oluşuyor. Kil, kurs, maya, tebeşir ve kalunu karıştırarak çamuru elde ediyoruz. Çamuru makineyle işledikten sonra aynı gün vazo, kavanoz, şekerlik, fincandır aklınıza ne geliyorsa bütün formları işleyebiliyorsunuz. İşlendikten sonra bir gün bekletip torna uygulamasına geçiyoruz. Bıçak yardımıyla daha da inceltiyoruz. İncelttikten sonra 1000 derecede bisküvi dediğimiz fırına atıyoruz." bilgisini paylaştı.

Karaca, kendilerine destek veren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce ve ekibine teşekkür etti.

Kursiyerlerden Süleyman Niğdelioğlu da bu sanatı yaparken huzur bulduğunu ifade ederek, girişimcilik açısından burasının örnek olduğunu kaydetti.

Birsen Mercankaya ise kursiyerlik yaptıktan sonra kendi iş yerini açtığını belirtti.

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