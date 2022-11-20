Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor maçının ardından

SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor'u 4-2 mağlup eden Sakaryaspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta, "Bu hafta belki de birkaç haftadır oyuncuların gösterdiği özveri bütün camianın istediği galibiyetle neticelendi." dedi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, birkaç haftadır netice alamadıklarını fakat toparlanmayı hissettiklerini kaydetti.

Savunma, hücum ve set oyununda mesafe katettiklerini belirten Özbalta, "Oyuncularımı bu anlamda tebrik ediyorum. Bu haftada buna çalıştık, birkaç haftadır yapmaya çalıştığımız şey buydu, bunun üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Bu hafta belki de birkaç haftadır oyuncuların gösterdiği özveri bütün camianın istediği galibiyetle neticelendi. Hem oyuncuların gösterdiği mücadeleden hem de oyundan çok memnunum. İyi ve güçlü bir oyun olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Özbalta, iyi bir mücadele ve oyundan dolayı futbolcularını tebrik ederek, eksikliklerini geliştirip yollarına devam etmek istediklerini anlattı.





- Beyçimento Bandırmaspor cephesi

Beyçimento Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise oyuna iyi başladıklarını, sonra talihsiz bir gol yediklerini söyledi.

Sakaryaspor'u galibiyetten dolayı tebrik eden Bakkal, ikili mücadelelerde zayıf kaldıklarını ve basit goller yediklerini kaydetti.

Bakkal, takımının kadrosunun kaliteli olduğunu dile getirerek, "Takımın bu kadar hata yapmaması gerekiyor. İstekli oynayan bir takım var. Gerçekten beklemediğim bir sonuç. Tabii rakibin de istekli oyunu ve ikili mücadelelerde ortaya koyduğu istek skoru getirdi. Tebrik ediyorum. Biz de artık bu hataları yapmamaya ve daha olumlu oynamaya çalışacağız. Güveniyorum, iyi bir takım var, kaliteli bir kadrom var, yapabilecek gücü var." ifadesini kullandı.

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