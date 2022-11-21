Kaynarca'da otomobille çarpışarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobille çarpışarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.



Adapazarı-Kaynarca yolunda seyreden Özcan A. idaresindeki 54 VF 667 plakalı otomobil, Güven Kavşağı'ndan ana yola çıkan Rıfat Y'nin kullandığı 41 N 6539 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



Kazanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralı sürücü Rıfat Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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