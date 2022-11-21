Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde metruk binaların yıkım işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Akyazı Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden terk edilmiş, zarar görmüş ve kullanılmayan binaların talep ve tespitler sonrasında ekipler tarafından yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ilçe genelinde devam eden çalışmalar kapsamında son olarak İnönü ve Osmanbey mahallelerinde birer bina, Vakıf Mahallesi'nde ise 2 binanın yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, çalışmaların belirlenen program dahilinde devam edeceği aktarıldı.

- Büyükşehir karate sporcuları 10 madalyayla döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcuları, Uşak'ta düzenlenen 100. Yıl İller Arası Karate Şampiyonası'nda 10 madalya elde etti.

Kategorilerinde Yuşa Yaman Çakar, Hamza Berk Başgedik ve Yavuz Selim Çakırlar altın, Miraç Merve Keleş ve Selim Ramizoğlu gümüş, Abdullah Arel, Miray Keleş, Şeref Eren Özdemir, Ahmet Kaan Yalçın ve Gökmen Yaşar bronz madalya kazandı.

- Tel kırma sergisi açıldı

Adapazarı İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri" kapsamında kursiyerlerin hazırlamış olduğu el sanatlarından tel kırma sergisi açıldı.

Serginin açılışına, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Kalaycı, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Kıral ile eğitmenler ve kursiyerler katıldı.





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