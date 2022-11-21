Sakarya'da 2,5 dönümlük ormanlık alan yandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çıkan yangında 2,5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.



Çukurköy Mahallesi'nde bahçe temizliği için yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Kocaali ve Karasu orman işletme ekipleri sevk edildi.



Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.



Yangında 2,5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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