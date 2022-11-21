Sakarya Büyükşehir Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı, Ekrem Yüce başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantının ikinci birleşiminde bir önceki oturumdan kalan 5 gündem maddesi, SASKİ olağan genel kurulunda ise 3 madde oy birliğiyle karara bağlandı.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 mali yılı bütçe tasarıları incelenerek oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Ekrem Yüce, mecliste alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, Büyükşehir ve SASKİ'nin 2023 yılı bütçesinin 4 milyar 950 bin lira olduğunu açıkladı.

Yeni yatırımlara hızla devam edeceklerini bildiren Yüce, Büyükşehir bütçesinin 2 milyar 650, SASKİ'nin 2 milyar 300 milyon lira olarak belirlendiğini kaydetti.

Vatandaşlara ve şehre en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Yüce, "Bütün birimlerimizle çalışmadığımız hiçbir alan yok. Yoğun şekilde ilimizi ilmek ilmek yeniliyoruz ve yatırımları yapıyoruz. Başta Plan ve Bütçe Komisyonunda emeği geçen bütün herkese, meclis üyelerimize ve herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.