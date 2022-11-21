Kaynarca'da çıkan samanlık yangını söndürüldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde samanlıkta çıkan yangında 100 mısır balyası yandı.

Küçükkışla Mahallesi'nde muhtar Ahmet Sakarya'ya ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında 100 mısır balyası yandı.



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