Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

D-140 kara yolu Kuzuluk Kavşağı'nda Mehmet Can Yüce idaresindeki 54 FM 281 plakalı otomobil, Ömer Öztaş yönetimindeki 54 H 0741 plakalı hafif ticari araç ve Recep Kartal'ın (33) kullandığı motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yolda metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.