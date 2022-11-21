Sakarya Büyükşehir Belediyesince "Vagon Kıraathanesi" hizmete açıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince tarafından tren vagonlarından oluşturulan kıraathane hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Serdivan ve Adapazarı arasındaki Mithatpaşa Köprüsü bölgesinde Çark Deresi'nin kenarına konuşlandırılan Vagon Kıraathanesi'nde balık tutma alanı, çocuk oyun grupları, kütüphane ve kitap okuma gibi alanlar yer aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, açılışta yaptığı konuşmada, yarının Sakarya’sının ihtiyaçlarını karşılamak istediklerini, projenin Çark Deresi manzarasıyla vatandaşların yeni gözdesi olacağını söyledi.

Bölgede 4 bin metrekarelik alan için iki vagon tahsis ettiklerini ifade eden Yüce, "Birini kafe, birini de kitap evi olarak kullanacağız. Bir vagonda hoş sohbet edebileceğimiz bir ortam varken, diğer vagonda da dilediğimizce kitap okuyabileceğimiz bir vagon kurduk." dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da Yüce'ye teşekkür ederek, "Kısa sürede güzel güzel projeleri hayata geçiriyor." ifadesini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Atabek de Vagon Kıraathanesi’nin lokasyonunun çok güzel olduğunu kaydetti.

Daha sonra "Vagon Kıraathanesi" hizmete açıldı.















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