Sakarya'da doktor ve güvenlik görevlisi hasta yakınları tarafından darbedildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Ferizli Devlet Hastanesi'nde doktor ve güvenlik görevlisi hasta yakınları tarafından darbedildi.

İddiaya göre, Ferizli Devlet Hastanesi'ne rahatsızlanan babalarını getiren iki kardeşten biri, başka hastayı muayene ettiği esnada doktorun odasına girerek, hastane girişinde arabanın içerisindeki babası ile ilgilenmesini istedi.

Doktorun, muayene ettiği hastaya baktıktan sonra babasıyla ilgileneceğini belirtmesi üzerine bu kişi doktora saldırdı.



Doktor, olayın büyümemesi için dışarı çıkarak arabadaki hastayı müdahale odasına aldı. Bu esnada kardeşlerden diğeri, tartıştığı güvenlik görevlisini darbetti.

Hastaya müdahalesinin ardından rahatsızlanan doktor, Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ndeki kontrollerinin ardından görevi başına döndü.

Doktor ve güvenlik görevlisi hasta yakınlarından şikayetçi oldu.

Hasta yakınları polis ekiplerince gözaltına alındı.





















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